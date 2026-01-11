En sus redes sociales, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió un diálogo con Donald Trump tras su injerencia en las elecciones del país tras darle su apoyo a Nasry Asfura, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero.

En redes sociales, Donald Trump expresó su apoyo a Nasry Asfura rumbo a las elecciones de Honduras y, además, lanzó amenazas al país si este no era presidente electo.

Xiomara Castro pide diálogo con Donald Trump tras apoyo Nasry Asfura

A través de su perfil oficial en X, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, escribió una carta dirigida a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien pidió un diálogo ya sea por llamada directa o a una audiencia.

Pues de acuerdo con Xiomara Castro, las pronunciaciones de Donald Trump en favor de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, afectaron a la candidata de izquierda Rixi Moncada y favorecieron al candidato de derecha.

“Sr. Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata.” Xiomara Castro

Cabe mencionar que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió el pasado sábado 10 de enero que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”.

El pasado 24 de diciembre, el empresario Nasry Asfura fue proclamado ganador y presidente electo de Honduras después de las elecciones del 30 de noviembre.

Estas elecciones de Honduras estuvieron marcadas por la intervención de Donald Trump al dar su apoyo a Asfura y por denuncias de fraude del candidato Salvador Nasralla, derrotado por menos de un punto porcentual.

“Finalmente, ante las falsas informaciones que circulan y el reciente mensaje del Departamento de Estado, considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras.” Xiomara Castro