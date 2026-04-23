El mexicano Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos tras ser identificado como integrante de Los Zetas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Daniel Pérez Rojas aceptó cargos por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana en territorio estadounidense.

Según las autoridades, Daniel Pérez Rojas enfrenta una posible sentencia que va de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, cuya audiencia está programada en próximas semanas.

“El Cachetes” de Los Zetas admite cargos de narcotráfico en Estados Unidos y enfrenta posible cadena perpetua

El DOJ detalló que Pérez Rojas se declaró culpable de conspirar para distribuir 5 kilos de cocaína y más de 1,000 kilos de marihuana.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el acusado fue extraditado en agosto de 2025 como parte de operativos conjuntos contra el crimen organizado transnacional.

Cárcel (Unsplash)

Funcionarios de la DEA indicaron que Pérez Rojas ocupó posiciones de alto rango dentro de Los Zetas, organización considerada altamente violenta y estructurada.

De acuerdo con las investigaciones, el acusado desertó del Ejército mexicano en 2001 y posteriormente se integró a la estructura delictiva del grupo criminal.

El DOJ también documentó que en 2007 fue designado sucesor de Heriberto Lazcano, uno de los principales líderes del cártel.

En 2008, Pérez Rojas se trasladó a Guatemala para expandir operaciones del grupo y participó en actos violentos contra organizaciones rivales, según autoridades.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que su actividad contribuyó a la violencia, corrupción y expansión del narcotráfico en México y otros países.