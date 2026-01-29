Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, amagó con detener a María Corina Machado si regresa al país; esto después de que Machado sostuviera una reunión con el Secretario de Estado Marco Rubio en Washington.

En las declaraciones de Delcy Rodríguez, anunció un plan defensivo cívico-militar en 100 días contra amenazas de Estados Unidos y también aseguró que arrestaría a María Corina Machado si regresa a Venezuela.

“Tengo un mensaje muy claro al extremismo de Venezuela y sus conexiones internacionales. Hemos abierto un espacio para el diálogo político, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad. Habrá ley y habrá justicia.” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez justifica su amenaza a María Corina Machado ante presuntas interferencias de Estados Unidos

Durante un mensaje emitido en cadena nacional, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, amenazó a María Corina Machado con arrestarla si es que vuelve al país.

Esta amenaza de Delcy Rodríguez a Corina Machado, acentúa la crisis política venezolana después de que se llevara a cabo la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en su domicilio ubicado en Caracas.

En sus declaraciones, Rodríguez defiende su “plan defensivo” contra presuntas interferencias de Estados Unidos y posteriores declaraciones de María Corina Machado tras su reunión con Marco Rubio.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez en contra de María Corina Machado y su amenaza de arresto si vuelve a pisar Venezuela, ha generado fricciones con la oposición y el gobierno de Donald Trump.

Cabe recordar que María Corina Machado ha estado exiliada desde el 2023 tras ser inhabilitada tras las elecciones de Venezuela en donde Nicolás Maduro continuó en el poder, es por eso que el regreso de la principal figura opositora de Venezuela podría desatar protestas como ocurrió en 2019.