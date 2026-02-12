La presidente interina Delcy Rodríguez lanzó una advertencia contra María Corina Machado y dijo que la opositora tendrá que rendir cuentas cuando regrese a Venezuela.

Delcy Rodríguez advierte a Corina Machado: rendir cuentas cuando regrese a Venezuela

Delcy Rodríguez advirtió que María Corina Machado tendrá que rendir cuentas cuando regrese a Venezuela por su cooperación con Estados Unidos y pedir una intervención en el país.

“En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?” Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela

Tras recibir el premio Nobel de la Paz, la opositora María Corina Machado viajó a Estados Unidos y ha expresado en múltiples ocasiones su intención de regresar a Venezuela.

Sin embargo, los recientes comentarios de Delcy Rodríguez han puesto en duda la seguridad de María Corina Machado si regresa a Venezuela, pues el régimen suele detener a sus opositores.

Respecto a la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez sostuvo que él y su esposa son inocentes de los delitos de narcotráfico que les acusa el gobierno de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Delcy Rodríguez estaría considerando visitar Estados Unidos luego de casi 30 años de la ruptura de las relaciones con Venezuela, aunque esto aún no es un hecho.