María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, se reunió recientemente con Marco Rubio, el Secretario de Estado en Estados Unidos.
Donde se habló de la situación de Venezuela, destacando María Corina Machado que el país y su transición democrática cuenta con el respaldo del mismo Marco Rubio.
María Corina Machado se reunió con Marco Rubio en Washington
La reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio sucedió en Washington, Estados Unidos y tuvo resultados positivos para Venezuela, en palabras de la líder política.
María Corina Machado pidió a todo el pueblo de Venezuela confiar en el proceso de transición democrática del país, señalando que se debe de contar con apoyo internacional.
Afirmando que esta transición sucederá gracias a que tienen el apoyo de las democracias más importantes del mundo, sobretodo la que es representada por Donald Trump y Marco Rubio.
Previo a esta reunión, el mismo Marco Rubio declaró que el gobierno de Estados Unidos ve buenos avances en Venezuela.
Aunque contrario al optimismo de la líder venezolana, considera que esto se llevará su tiempo y no sucederá en el futuro inmediato.
Por lo que seguirán trabajando con las autoridades del país sudamericano para mantener dicho progreso.
“Hoy puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio”.María Corina Machado
María Corina Machado no regresará a Venezuela tras reunión con Marco Rubio
Durante su declaración, María Corina Machado señaló que quiere regresar a Venezuela pronto, pero no lo hará tras la reunión con Marco Rubio.
María Corina Machado menciona que aún hay acuerdos que debe de concretar para el bien de Venezuela, por lo que aún no puede regresar a su país.
Dichos acuerdos y conversaciones no solo se darían en Estados Unidos, pues ella y su equipo analizan si visitarán otros países en esta gira de trabajo tras la captura de Nicolás Maduro.
Espera que todo esto se dé de forma rápida, para regresar a Venezuela para seguir moviendo todo, y así acelerar el proceso democrático del país.
Afirmando que lo que se quiere es un cambio real, no una transición ficticia donde solo se cambia la figura central; pero todo queda igual que antes.
“Sí, mi prioridad es regresar a Venezuela muy pronto para acompañar a los venezolanos y para mover adelante desde Venezuela, acelerar este proceso de transición, pero, efectivamente, creo que hay conversaciones y acuerdos que tengo que terminar de gestionar y de concretar. Es posible que vaya a otros países, pero no lo hemos decidido”María Corina Machado