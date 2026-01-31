La líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, celebró la presión por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez.

Lo anterior, luego de que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunciara la necesidad de impulsar una Ley de Amnistía, la cual aseguró es necesaria para los presos políticos que ha dejado el régimen chavista en ese país desde 1999 hasta la actualidad.

Ley de Amnistía de Delcy Rodríguez podría ser “el fin de la tiranía en Venezuela, asegura Corina Machado

Durante su participación virtual en la charla “ Hablemos de Venezuela ”, María Corina Machado aseguró que la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez responde a presiones de Estados Unidos que han cambiado la dinámica política en su país.

La ganadora del Nobel de la Paz 2025 expresó su esperanza por que esta nueva Ley en Venezuela permita la liberación de “más de 700 presos políticos” que permanecen detenidos en distintos centros de reclusión del país.

Durante su intervención, la dirigente recordó que en Venezuela hay personas encarceladas desde casi 30 años por motivos políticos, entre ellos dirigentes políticos, estudiantes, amas de casa.

Corina Machado calificó al aparato represivo venezolano como “brutal” y acusado de servir a intereses de estructuras que aseguró conforman un régimen criminal.

La líder venezolana precisó que al terminar con la represión en Venezuela se liberarán las fuerzas democráticas de su país, lo que ayudará a unir a todas las personas.

A su vez, indicó que estas acciones representarán “el fin de la tiranía”, aunque dijo esto es algo que el régimen chavista “no quiso hacer”, sino forma parte de las acciones impulsadas por Estados Unidos.