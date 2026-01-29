Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y considerado la segunda figura más importante del chavismo, lanzó lo que parece ser una advertencia al canal Venevisión, luego de que emitiera declaraciones de María Corina Machado por primera vez en años.

“Sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece. Escúchame Venevisión, escucha ahí: sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece” Diosdado Cabello

El mensaje reiterado de Diosdado Cabello en su emisión “Con el mazo dando” sería el de no darle visibilidad a María Corina Machado para que desaparezca mediáticamente.

Venevisión transmite por primera vez declaraciones de María Corina Machado en Venezuela

Lo que Venevisión transmitió fue una nota de María Corina Machado tras la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en la que hablaron de la transición en Venezuela.

Lo que María Corina Machado dijo que pronto estará de vuelta en Venezuela, luego de que habló con Marco Rubio de la posibilidad de que ella participe.

Venevisión o Corporación Venezolana de Televisión, es uno de los principales canales de televisión abierta en Venezuela y en tamaño e importancia se compara con las grandes televisoras de México o las de Estados Unidos en español.

Esta situación se da cuando desde Estados Unidos, María Corina Machado ha pedido una transición real en Venezuela.

Diosdado Cabello da su apoyo a Delcy Rodríguez

Mientras tanto, al interior del Venezuela, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministro de Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes tienen importante poder al interior del chavismo, dijeron jurar lealtad absoluta a la actual mandataria en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ello ante quienes dijo quieren vulnerar la soberanía y quienes pretenden imposiciones.