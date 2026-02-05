María Corina Machado afirmó que es posible que se celebren unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela en este 2026 si se inicia ya el proceso de transición política.

Esta aseveración de Machado se da luego de que Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, señaló que los comicios en Venezuela llegarían entre 18 y 24 meses.

Corina Machado afirma que elecciones en Venezuela podrían llegar este 2026

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, reveló que es posible que este 2026 haya elecciones si se establecen las condiciones claras y un sistema confiable de votación.

Corina Machado estima que elecciones en Venezuela serían este 2026 (Cortesía)

María Corina Machado aseguró que estas condiciones se pueden dar en menos de un año, siempre y cuando se inicie ya el proceso de transición política con garantías electorales.

“Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual podría llevarse a cabo en nueve o diez meses”. María Corina Machado

Cabe recordar que establecer un nuevo sistema electoral en Venezuela confiable es de extrema importancia, principalmente luego de lo sucedido en las elecciones del 2024 en las que ganó Edmundo Gonzalez.

Pese a que Edmundo Gonzalez fue reconocido a nivel internacional como ganador de las elecciones, Nicolás Maduro se adjudicó la victoria para un nuevo periodo presidencial.

Finalmente, aunque María Corina Machado señaló que el tema de las elecciones no se ha discutido con el presidente Donald Trump, Estados Unidos podría estar involucrado en este tipo de decisiones.