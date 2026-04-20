El controvertido presidente de Argentina, Javier Milei, recibió una medalla por parte de la presidencia de Israel, la cual lo reconoció y le agradeció debido a “su claridad moral”.

“Tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo” Isaac Herzog. Presidente de Israel

Se trata de la Medalla Presidencial del Honor de Israel que el mandatario sudamericano recibió de manos de su homólogo Isaac Herzog, durante una ceremonia que se celebró en Jerusalén.

En el acto, el presidente israelí aseveró que el mensaje que ha emitido Javier Milei ha logrado traspasar fronteras, debido a que reconoce el dolor de un pueblo en busca de un consuelo.

Israel otorga medalla a Javier Milei por “su claridad moral”

Javier Milei, presidente de Argentina, fue reconocido por el gobierno de Israel con la medalla Presidencial de Honor, misma que le fue otorgada por el presidente Isaac Herzog durante un acto oficial en Jerusalén.

Durante el evento del 20 de abril de 2026 en el que participaron ministros israelíes y representantes argentinos, se destacó la claridad moral de Javier Milei y el mensaje que lanza de forma constante.

Javier Milei recibe medalla de Israel (@JMilei/X)

Sobre ello, se resaltaron los valores compartidos entre ambos países y se mencionaron los Acuerdos de Isaac firmados un día antes, en materia de cooperación en seguridad y narcotráfico.

Al otorgarle el laurel a Javier Milei, el presidente Isaac Herzog afirmó que el mensaje que da ha resonado por generaciones, pues se centra en la moralidad y la humanidad mundial.

En el mismo sentido, aseveró que sus pronunciamientos permiten “alinear la brújula moral de cada uno”, así como de “reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo”.

Javier Milei afirma que Argentina eligió la libertad con su victoria

Tras recibir la Medalla Presidencial del Honor de Israel con la que se le reconoció por “claridad moral”, el presidente Javier Milei ofreció un pronunciamiento en el que resaltó sus coincidencias con el pueblo israelí.

“Argentina e Israel representan cada uno en su lugar una misma causa: la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto” Javier Milei

Asimismo, el mandatario argentino aseveró que con su llegada a la presidencia, la ciudadanía “volvió a elegir la senda de la libertad” al retomar la “senda de occidente, de los valores judeocristianos”.

Cabe resaltar que en los últimos 2 años, Javier Milei ha visitado Israel en 3 oportunidades: la de febrero de 2024, la del mes de junio de 2025 en el marco del estallido del conflicto con Irán y esta última.