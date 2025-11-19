Al menos cinco de los detenidos en la marcha de la Generación Z han sido ya vinculados a proceso por un juez, señalados por los delitos de robo y lesiones que se habrían ejecutado durante la movilización del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información, los juzgadores dictaron que los detenidos pueden llevar su proceso en libertad y determinó como medida cautelar que acudan a firmar cada 15 días ante la unidad de supervisión en la Doctores.

Aumenta a cinco los detenidos vinculados a proceso tras la marcha de la Generación Z

La noche de este martes, se dio a conocer que aumentó a cinco el número de detenidos tras la marcha de la Generación Z, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de robo y lesiones.

De acuerdo con la información, estas 5 personas serán puestas en libertad condicional, por lo que deberán acudir a firmar cada 15 días y no tendrán permitido acercarse al lugar de su detención.

En tanto, los otros 5 detenidos solicitaron, a través de sus abogados, la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas que den muestra de su inocencia.

En tanto permanecerán detenidos, a la espera de que se realice una nueva audiencia para analizar su situación.

Mientras otras 10 personas son acusadas de homicidio culposo en grado de tentativa, por lo que ya se llevan a cabo la audiencia en su contra.

No obstante, su defensa acusa al gobierno de mentir, toda vez que Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, informó públicamente que las heridas que tenían los policías agredidos no ponían en peligro su vida.

⚖️ Hasta el momento, 5 personas han sido vinculadas a proceso por la comisión de distintos delitos, como lesiones y robo, tras las detenciones en la manifestación del sábado pasado 🪧



Cynthia Dávalos (@soycyndavalos) en #Fórmula a nombre de Leonardo Curzio (@LeonardoCurzio). pic.twitter.com/YtJVN0P8PF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 19, 2025

Procesan a tres detenidos en la marcha de la Generación Z; se les acusa por robo y lesiones

Este martes 18 de noviembre fueron vinculados a proceso tres de los detenidos en la marcha de la Generación Z, luego de que, en audiencias separadas, juzgadores determinaran que hay suficiente evidencia para procesarlos.

En una primera audiencia en el Reclusorio Norte, un juez vinculó a proceso a Daniel y José Luis por los delitos de robo y lesiones durante la marcha del pasado 15 de noviembre.

Durante otra audiencia fue vinculado a proceso Enrique y, al igual que a los otros dos detenidos, se les dictó como medida cautelar la firma periódica cada 15 días, pero llevarán su proceso en libertad.

De acuerdo con la información, otras cinco personas asistentes a la marcha de la Generación Z permanecen en prisión preventiva en el reclusorio Norte.