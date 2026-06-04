El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una promesa sobre el conflicto con Irán, asegurando que se podría llegar a un acuerdo de paz durante el “fin de semana”.

Las conversaciones con Irán para terminar la guerra en Medio Oriente se encuentran en un punto decisivo.

Donald Trump lanza promesa para poner fin al conflicto con Irán

Este miércoles 3 de junio, durante una actividad en el Despacho Oval en la Casa Blanca, Trump indicó que Washington y Teherán podrían lograr un acuerdo de paz en los siguientes días.

“Si sucede -y puede que no suceda, ¿quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana." Donald Trump, presidente de Estados Unidos

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, las “negociaciones han ido muy bien, realmente muy bien”.

Además de que puntualizó que los iraníes se encuentra muy “cerca de firmar los papeles”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Con ello, se daría fin a la guerra entre Estados Unidos e Irak luego de comenzaran los enfrentamientos y tensiones desde el pasado 28 de febrero 2026.

Donald Trump también habló de los misiles lanzados por Irán a países vecinos y la respuesta estadounidense que atacó instalaciones militares en la isla de Qeshm.

Al referirse a este tema, Trump descartó que se trataran de acciones que representen una ruptura de la tregua bilateral que se estableció desde el 8 de abril.

“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, expresó.

El propio Donald Trump aseguró que las acciones de Irán fueron respuesta provocaciones de Estados Unidos.

“...algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese a que Trump no dio detalles de las conversaciones con Irán reconoció que de los temas centrales que se han tratado es el programa nuclear iraní.

Desde la semana pasada, el presidente de Estados Unidos mencionó que ya evaluaba la propuesta de Teherán.

No obstante, el mandatario decidió regresar el borrador con cambios relacionados a la capacidad nuclear de la República Islámica.

Sobre ese tema, Trump dejó ver que su objetivo es conseguir el control del uranio enriquecido de Irán.

Además de que afirmó que Irán ya aceptó no desarrollar armas nucleares.

No obstante, el presidente de Estados Unidos indicó que podría “cambiar de opinión” en algún momento.