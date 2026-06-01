El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha advirtió a Estados Unidos e Israel que de violar el alto al fuego habrá consecuencias.

Ante la advertencia a Estados Unidos e Israel, el canciller iraní Abbas Araqchi también les recordó que el alto al fuego es en todos los frentes, por lo que de atacar, también se considerará violacion.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido el de Líbano. Su violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán

Mensaje de advertencia de Abbas Araghchi que publicó en X y que llega luego de la orden del primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu de atacar zonas controladas por Hezbolá en el sur de Beirút.

للتنبيه العاجل:

وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعدّ، من دون أي لبس، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وإن انتهاك هذا الوقف في أي من الجبهات يُعد انتهاكاً له في جميع الجبهات.

وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة. https://t.co/ib3qupctnk — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de mala fe tras atacar sitios militares iraníes

Tras atacar sitios militares iraníes, Irán acusa a Estados Unidos e Israel de “mala conducta y falta de buena fe”, en medio de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, apuntó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqae.

A lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní sostuvo que los ataques constituyen una violación directa del cese al fuego y aseguró que Teherán responderá: “la República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión”, tal y como lo advirtió Abbas Araghchi.

Iran accused the US of 'misconduct and bad faith' after it struck Iranian military sites, saying the actions violated the ceasefire and entitled the country to take defensive measures https://t.co/N6bTGecYCJ pic.twitter.com/b3dtm3sygI — Reuters (@Reuters) June 1, 2026

Fuerzas Armadas de Irán también advierten a Estados Unidos e Israel tras ataques

Las Fuerzas Armadas de Irán también se sumaron a las advertencias para Estados Unidos e Israel, tras los ataques en sus bases.

Por lo que advirtieron que “no tolerarán la continuación de los bárbaros crímenes” de Israel en Líbano, ante los bombardeos israelíes

“Los líderes del brutal régimen sionista y los que lo apoyan están advertidos de que las Fuerzas Armadas de Irán no tolerarán la continuación de los bárbaros crímenes contra Líbano”. Sardar Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes

Además de que las Fuerzas Armadas de Irán acusaron de “agresor e infanticida” al régimen sionista, tras “abusar de la oportunidad del alto el fuego para violar abiertamente el territorio libanés”.