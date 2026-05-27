La Casa Blanca rechazó que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, como se informó en medios iraníes el miércoles 27 de mayo.

“Este informe de los medios controlados por Irán no es cierto y el memorando de entendimiento que supuestamente publicaron es una completa invención” Casa Blanca

En un comunicado, la Casa Blanca calificó el supuesto acuerdo como una "invención" y sentenció que “nadie debería creer lo que publican los medios estatales iraníes”.

Según el acuerdo difundido, el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz podría normalizarse en un mes si se aceptaba un mecanismo encabezado por Omán e Irán para supervisarlo, algo que fue negado.

Estrecho de Ormuz. (AP / AP)

Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a acuerdos para abrir el Estrecho

En las últimas horas del 27 de mayo, la televisión estatal iraní había informado sobre un supuesto borrador de acuerdo de paz provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump negó esa información sin dar muchos detalles, aunque se cree que uno de los puntos de desacuerdo fue la propuesta de crear un mecanismo iraní para supervisar el tráfico marítimo.

Este punto es uno de los mayores obstáculos para lograr un acuerdo entre ambas naciones, ya que Estados Unidos insiste en que el Estrecho de Ormuz sea de libre tránsito de embarcaciones.

Trump mantendrá bloqueo contra Irán hasta que consiga un acuerdo anti nuclear (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Irán no cede a establecer un punto de vigilancia en el Estrecho

Según un informe televisado, Irán no está dispuesto a reabrir el Estrecho de Ormuz de manera incondicional, y pide que sea la República Islámica, en coordinación con Omán, la que encabece en la zona: