Donald Trump convocó una reunión de emergencia en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre la guerra con Irán.

“Me reuniré ahora en la Sala de Crisis para tomar una decisión final.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos busca que la República Islámica se comprometa a no poseer armas nucleares y a garantizar libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

Aunque Estados Unidos asegura tener un preacuerdo, Irán niega haber pactado.

Trump también prometió eliminar material nuclear residual de ataques previos, en coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Trump busca decisión final sobre Irán con reunión de emergencia

El presidente Donald Trump informó que convocó a una reunión de emergencia en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” respecto al conflicto con Irán.

De acuerdo con Donald Trump, ya tiene acuerdos con Irán sobre “otros asuntos de mucha menor importancia”.

Sin embargo, espera tener un acuerdo en el que la República Islámica de Irán se comprometa a jamás poseer un arma nuclear o atómica.

“Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump convoca reunión sobre decisión final en conflicto con Irán (Donald Trump/ truthsocial)

Asimismo, señaló que el acuerdo incluye la apertura del estrecho de Ormuz con libre tránsito marítimo en ambas direcciones y “sin peaje”.

Además, señaló que se deben de desactivar todas las minas submarinas si hubiera y recordó que Estados Unidos ya ha eliminado varias mediante detonación, pero Irán debe de completar la eliminación o detonación de las minas restantes.

Cabe señalar que la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no ha sido finalizado y ha sido modificado en los últimos días.

Trump se compromete a eliminar material nuclear residual de ataque a Irán

Por otra parte, Donald Trump se comprometió a iniciar con el proceso de desenterrar y eliminar el material nuclear residual que permanece tras los ataques que ha perpetrado contra Irán.

Según el presidente de Estados Unidos, “el material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que se encuentra enterrado a gran profundidad…será desenterrado por Estados Unidos…y destruido”.

Este proceso se realizará en coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica una vez que se firme el acuerdo entre ambos países.

Asimismo, Donald Trump recordó que dicho material permanece enterrado por el bombardeo que iniciaron hace 11 meses.