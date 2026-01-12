Tras la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, ahora crecen más las sospechas tras la inversión de Gates, Altman y Bezos en la isla.

Luego de que en redes sociales saliera a la luz que parte de los hombres más ricos del mundo han invertido en Groenlandia.

Sin embargo, Bill Gates de Microsoft, Sam Altman de OpenAI y Jeff Bezos de Amazon, no serían los únicos inversionistas que han apostado su capital en Groenlandia, pues también lo ha hecho Michael Bloomberg fundador de aglomerado con su mismo nombre, Peter Thiel de Paypal y Palantir y hasta Ronald Lauder de Estée Lauder.

Con ello, se sabe que desde 2019 Gates, Bezos y Bloomberg han invertido en Kobold Metals, mientras que Altman a partir de 2022.

Dicha inversión en Groenlandia se trata de una empresa dedicada a la búsqueda de minerales de tierras raras a través de dispositivos electrónicos de exploración impulsados por inteligencia artificial.

Por su parte, Peter Thiel comenzó a financiar en 2021, Praxis una startup que pretende construir una “ciudad de la libertad tecnológicamente avanzada en la isla.

La inversión de Gates, Altman y Bezos en Groenlandia que despertó sospechas (Especial )

Así es como han invertido Gates, Altman y Bezos en Groenlandia

Se sabe que la inversión de Gates, Altman y Bezos en Groenlandia ha sido más que millonaria y justo comenzó cuando Trump consideró “comprar” la isla.

La inversión en Groenlandia por parte de Gates, Altman y Bezos se hizo a través de Breakthrough Energy, un fondo liderado cuyo objetivo es “acelerar la innovación en energía verde y construir las industrias del futuro”.

En 2022, Altman contribuyó al fondo de capital de riesgo Apollo Projects, un total de 192.5 millones de dólares - más de mil millones de pesos-.

Ya para 2024, el fondo Breakthrough Energy volvió a participar en la inversión de Serie C de Kobold con un poco menos de 3 mil millones de dólares - más de 53 mil millones de pesos, al tipo de cambio actual-.