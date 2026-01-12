En una nueva declaración, este lunes 12 de enero de 2026, el Gobierno de Groenlandia rechazó el control “bajo ninguna circunstancia” de Estados Unidos, ante las amenazas del presidente Donald Trump.

“Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia, algo que la coalición gobernante de Groenlandia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia”. Gobierno de Groenlandia

A lo que el Gobierno de Groenlandia aseguró que trabajarán para desarrollar la defensa del territorio ártico bajo el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Todos los Estados miembros de la Alianza, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en defender esta isla, y el gobierno trabajará con Dinamarca para garantizar el diálogo en el seno de la OTAN sobre este asunto”. Gobierno de Groenlandia

Estados Unidos Groenlandia (michelle rojas)

“No entregaremos Groenlandia, incluso si Estados Unidos nos amenaza con armas nucleares”: Dinamarca

Ante las amenazas de obtener el control de Groenlandia incluso de manera militar por parte de Estados Unidos, desde Dinamarca aseguran que no entregarán la isla si se llega a las amenazas se elevan.

Luego de que el diputado conservador danés Rasmus Jarlov aseguró que Dinamarca no entregará Groenlandia a Estados Unidos si hasta existe una amenaza nuclear.

Por lo que Rasmus Jarlov recalcó que la soberanía de Groenlandia no está a discusión bajo ninguna circunstancia, tal y como el gobierno de Dinamarca lo ha expresado, así como el de la propia isla.

Declaraciones que aumentan la tensión política que se vive en Groenlandia ante la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de obtener la isla sea como sea, a la buena o la mala.