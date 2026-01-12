La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) planea reforzar la presencia militar en Groenlandia en respuesta al interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por controlar la isla danesa.

Esta iniciativa de países europeos, encabezados por Reino Unido y Alemania, prevé desplegar un operativo defensivo que incluya patrullajes y vigilancia en las costas de Groenlandia, que actualmente pertenece a Dinamarca.

Con estas misiones, la OTAN busca demostrar que los países europeos toman con seriedad la seguridad de Groenlandia ante intereses intervencionistas, dijeron fuentes anónimas a medios europeos.

La OTAN apostará por el diálogo y el refuerzo de la presencia militar para disuadir a Estados Unidos de adquirir Groenlandia

A fin de evitar una intervención en Groenlandia por parte de Estados Unidos, las autoridades alemanas han propuesto una misión conjunta de la OTAN, “Arctic Sentry”, para proteger la región ártica de los intereses de Donald Trump.

La isla de Groenlandia (EFE)

El primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, llamó a reforzar miliarmente los límites de Groenlandia, previo a reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el tema.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, adelantó que se reunirá esta semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El encuentro pretende discutir con el funcionario estadounidense el interés de ese país en Groenlandia, así como el rol que tiene la OTAN para la estabilidad del mundo, en especial con Rusia y China.

“Dado que la seguridad en el Ártico es cada vez más importante, también quiero analizar en este viaje cómo podemos asumir mejor esta responsabilidad en la OTAN, teniendo en cuenta las viejas y nuevas rivalidades en la región con Rusia y China”

El llamado de la OTAN para reforzar la presencia militar en Groenlandia ocurre luego de que Donald Trump advirtiera que tomaría la isla danesa, ya sea que lo tenga que hacer por las buenas, o en su caso, anexarla por las malas.