Durante una conferencia de prensa desde Copenhague, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen dejó en claro que eligen a Dinamarca frente a Estados Unidos.

“Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca”. Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia

Palabras de Jens-Frederik Nielsen que llegan junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen donde ambos coincidieron que “no es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”.

Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen:



If we have to choose between the United States and Denmark here and now, we choose Denmark. We choose NATO. We choose the Kingdom of Denmark. We choose the EU. pic.twitter.com/s7KK9Goezh — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica”: Mette Frederiksen sobre las amenazas de Estados Unidos por Groenlandia

Ante las amenazas de Estados Unidos para apoderarse de Groenlandia, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen aseguro que las naciones “nos enfrentamos a una crisis geopolítica”

Así como Mette Frederiksen calificó las declaraciones del presidente Donald Trump de “muy grave”, por lo que volvió a reiterar que Groenlandia “no está en venta”.

Ante la unión de Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen, los mandatarios esperan tener un diálogo de colaboración con Estados Unidos.

“Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta... Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir”. Mette Frederiksen

Asimismo, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen refrendó lo dicho por Mette Frederiksen por fue firme al decir que la autonomía de la isla solo depende de los groenlandeses.