Durante una conferencia de prensa desde Copenhague, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen dejó en claro que eligen a Dinamarca frente a Estados Unidos.
“Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca”.Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia
Palabras de Jens-Frederik Nielsen que llegan junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen donde ambos coincidieron que “no es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”.
“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica”: Mette Frederiksen sobre las amenazas de Estados Unidos por Groenlandia
Ante las amenazas de Estados Unidos para apoderarse de Groenlandia, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen aseguro que las naciones “nos enfrentamos a una crisis geopolítica”
Así como Mette Frederiksen calificó las declaraciones del presidente Donald Trump de “muy grave”, por lo que volvió a reiterar que Groenlandia “no está en venta”.
Ante la unión de Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen, los mandatarios esperan tener un diálogo de colaboración con Estados Unidos.
“Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta... Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir”.Mette Frederiksen
Asimismo, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen refrendó lo dicho por Mette Frederiksen por fue firme al decir que la autonomía de la isla solo depende de los groenlandeses.
“El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos”.Jens-Frederik Nielsen