El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas declaraciones contra Cuba al asegurar que la caída del gobierno de Miguel Díaz-Canel sería “la cereza del pastel” en su estrategia hemisférica.

En entrevista con Político, Trump sugirió que el gobierno cubano está debilitado por la presión de Washington, incluida la reducción del suministro de petróleo venezolano.

Posteriormente, en un evento en la Casa Blanca, reiteró que “solo es cuestión de tiempo” para que los exiliados regresen a la isla, en medio de reportes de contactos bilaterales.

La caída del gobierno de Cuba sería “la cereza del pastel”, asegura Donald Trump

En una entrevista con el medio digital Político, Donald Trump aseguró que la caída del gobierno cubano sería “la cereza del pastel”.

Trump fue cuestionado sobre si Estados Unidos desempeña un papel en la caída del gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel.

“¿Usted qué cree? Durante 50 años eso (el derrocamiento de las autoridades cubanas) ha sido la cereza del pastel”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asimismo, Donald Trump aseguró que se mantienen en contacto con el gobierno de Cuba y que “necesitan ayuda”.

Donald Trump habla de una posible caída del gobierno de Cuba (Captura de video)

Sugiriendo que las condiciones actuales que enfrenta la isla, son por la presión de Estados Unidos al cotarle el suministro de petróleo venezolano.

Posteriormente, durante un evento de recepción en Casa Blanca para celebrar el título de liga 2025 del Inter de Miami, Trump tocó de nuevo el tema.

Ante el astro argentino Lionel Messi, Donald Trump afirmó que Cuba será el próximo en caer y que el gobierno “quiere llegar a un trato de forma desesperada”.

“El próximo va a ser Cuba. Queremos hacer eso especial con Cuba. Está esperando, pero vamos a terminar este primero (Irán). Podríamos hacerlo todo al mismo tiempo, pero pasan cosas malas si apresuras a los países de allá y los haces todos demasiado rápido. Pasan cosas malas. No vamos a dejar que nada malo le pase a ese país.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump también enfatizó que será “solo cuestión de tiempo” para que los exiliados cubanos regresen a la isla.

La palabras de Trump llegan en un contexto donde medios en estadounidenses reportan contactos del secretario de Estado, Marc Rubio, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

De acuerdo con dichos informes, habría conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para realizar reformas económicas graduales.

Así como un retirada de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Cuba.