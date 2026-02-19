Rusia prometió ayudar a Cuba tras la reunión entre Vladimir Putin y Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de la isla.

El mandatario ruso criticó las nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba y las tachó de “inaceptables”.

Rusia apoyará a Cuba tras sanciones de Estados Unidos

El miércoles 18 de febrero, Vladimir Putin se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en el Kremlin para hablar de las nuevas restricciones impuestas a Cuba por Estados Unidos.

Vladimir Putin destacó que la relación con Cuba y Rusia se están desarrollando de forma positiva, por lo que reiteró su apoyo a la isla y aseguró que Rusia siempre la respaldará “en su lucha por la independencia”.

Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba se reunió con Vladimir Putin (X/@BrunoRguezP)

Previo a la reunión de Vladimir Putin y el funcionario cubano, un diplomático aseguró que Rusia enviaría ayuda a La Habana con la intención de que soporte el bloqueo petrolero que le ha impuesto Estados Unidos.

Sergei Lavrov, ministro de asuntos exteriores ruso, se reunió con Bruno Rodríguez y aseguró que Moscú estaba buscando mediar la situación de Cuba con Estados Unidos.

Rusia busca que Estados Unidos no imponga un bloque naval total a Cuba y que haya negociaciones.

Además, Sergei Lavrov rechaza que la solidaridad de Rusia con Cuba signifique una amenaza para Estados Unidos.

Bruno Rodríguez se reunió con Vladimir Putin (X/@BrunoRguezP)

Cuba está dispuesta a negociar con Estados Unidos

Bruno Rodríguez expresó que La Habana siempre estará abierta al diálogo respetuoso con cualquier país , incluido Estados Unidos.

Pero, dejó claro que Cuba no cambiará su esencia política por presiones de Estados Unidos.

A pesar de que Rusia reiteró su apoyo a Cuba, no mencionaron si les enviarán petróleo para enfrentar la crisis energética.

La cual empeoró en enero tras la detención de Nicolás Maduro, ya que Estados Unidos interrumpió el envió de petroleo venezolano a La Habana.