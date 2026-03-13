El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno ha sostenido conversaciones con representantes de Estados Unidos para intentar resolver las tensiones bilaterales mediante el diálogo.

“El Gobierno cubano sostuvo recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar, por la vía del diálogo, solución a las diferencias bilaterales que existen” Manuel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Según explicó, el objetivo es identificar los principales problemas y explorar posibles soluciones, aunque reconoció que cualquier acuerdo con Estados Unidos aún está lejos de concretarse.

El anuncio del 13 de marzo de 2026 llega en medio de una crisis energética y económica agravada por el bloqueo estadounidense y tras un incidente con exiliados cubanos que derivó en muertes y heridos en febrero.

Según un comunicado del Partido Comunista de Cuba emitido en vivo, funcionarios cubanos “han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”.

De acuerdo con el mandatario de la isla, los contactos diplomáticos tienen como meta identificar los principales problemas y explorar posibles soluciones con Estados Unidos, aunque advirtió que cualquier acuerdo aún está lejos de concretarse.

“Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países” Manuel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Asimismo, Díaz-Canel señaló que las conversaciones pretenden “identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, en un proceso que todavía se encuentra en etapas iniciales.

Estas conversaciones que confirmó Manuel Díaz-Canel, llegan justo en un contexto de la crisis energética y económica agravada por el bloqueo de la administración Trump, la cual cortó importaciones de petróleo de Venezuela y México durante 43 días.

Cabe recordar que el anuncio sobre las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos surge tras un incidente del pasado 25 de febrero, cuando guardacostas cubanos interceptaron una lancha de exiliados desde Florida, lo que provocó cuatro muertes y seis heridos.

Esto fue calificado por el gobierno de La Habana como infiltración terrorista financiada desde Estados Unidos, lo que ha impulsado negociaciones serias con posible colaboración del FBI.