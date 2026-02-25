El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá la venta de petróleo venezolano a Cuba bajo un esquema “humanitario”, destinado exclusivamente al pueblo y al sector productivo de la isla, excluyendo al ejército y al gobierno.

La medida busca poner fin al intercambio tradicional de petróleo por servicios médicos entre ambos países y contempla licencias para compañías que revendan el petróleo.

Cuba deberá ofrecer garantías bancarias y pagos en efectivo, en medio de sus dificultades para cubrir importaciones de combustible.

Cuba tendría que dar garantías económicas para comprar petróleo

La compra de petróleo por parte de Cuba tendría condiciones que incluirían garantías bancarias y pagos en efectivo.

Agencias informativas resaltan que Cuba ha tenido dificultades para pagar las importaciones de combustible en últimos años.

Cabe recordar que ese ha sido parte del esquema con México ya que se han realizado contratos que posteriormente se han condonado.

Claudia Sheinbaum ha señalado que esa condonaciones se han realizado en sexenios pasados como el de Enrique Peña Nieto y en su administración el petróleo se enviaba por contratos y como ayuda humanitaria.

Estados Unidos frena esquema colaborativo entre Venezuela y Cuba

La decisión es parte del control que Estados Unidos tiene sobre las exportaciones de petróleo de Venezuela desde enero de 2026 tras la extracción de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que había un acuerdo de mas de 25 años entre Venezuela y Cuba con el que la isla recibía petróleo a cambio de servicios el cual se denominaba Convenio Integral de Cooperación entre la Republicanismo de Cuba y la Republicanismo Bolivariana de Venezuela, iniciado en el año 2000.

El anuncio del Departamento del Tesoro también se enmarca en las amenazas contra los países que apoyen con petróleo a Cuba aunque se justifique como ayuda humanitaria.