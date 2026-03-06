El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Cuba caerá pronto y aseguró que en la isla están deseosos de un diálogo con su país.

“Cuba va a caer muy pronto… tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo” Donald Trump

Así lo dijo Donald Trump a la corresponsal de CNN, Dana Bash en una entrevista telefónica.

Trump no apresurará el tema Cuba; tema lo encabezará Marco Rubio

Ante el acuerdo que buscan desde Cuba, Donald Trump dijo que va a poner a Marco Rubio, secretario de Estado, ante ese tema, no obstante, dejó ver que Irán es su tema prioritario actualmente.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco ahí y veneremos cómo funciona”, dijo.

Y es que a pesar de reconocer que Cuba lleva 50 años queriendo dialogar con Estados Unidos, no hará las cosas de manera apresurada.

Explicó que cuando se hacen las cosas demasiado rápido normalmente ocurren cosas malas.

Trump reitera que Cuba caerá

Donald Trump ha dicho en varias ocasiones recientes que se acerca el final de Cuba y que ellos quieren un diálogo.

Por parte de Cuba se ha dicho que están abiertos al diálogo pero en equidad, soberanía y sin condicionamientos.