Lionel Messi visitó la Casa Blanca junto al Inter Miami y fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la visita a la Casa Blanca, celebrada el 5 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump le dio la bienvenida al club de la MLS y a Messi luego de ser los campeones de la temporada 2025.

“Nos gustan los ganadores”, les dijo el presidente estadounidense de forma amistosa.

Donald Trump comparó a Messi con Pelé

Durante la conferencia ofrecida por el presidente Donald Trump, el mandatario estadounidense decidió recordar el paso de Pelé por el Cosmos de Nueva York para después hacer una comparación entre Messi y la leyenda brasileña, asegurando que para él el astro argentino tal vez es mejor.

“¿Quién creen que sea mejor Pelé o él? (Lionel Messi), creo que él”, aseguro el mandatario de Estados Unidos durante la visita del Inter Miami a la Casa Blanca.

Por otro lado, Trump reconoció el título de la MLS que ganó el Inter Miami la temporada pasada y señaló que por dicha situación le rinden homenaje al club de Messi.

“Ustedes son unos grandes muchachos, grandes campeones, grandes atletas en este deporte y personas que realmente aman lo que hacen y lo hacen bien. Y es un honor para nosotros y para todos en la Casa Blanca rendirles homenaje hoy”.

Donald Trump recibe a Lionel Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca. (Julia Demaree Nikhinson / AP)

Trump recuerda a Cristiano Ronaldo durante visita de Messi

En su discurso, Trump aseguró que le gustan los ganadores y hasta mencionó que su hijo es fan del astro argentino, Messi, aunque también de Cristiano Ronaldo.

“Mi hijo es fan tuyo y de Cristiano Ronaldo”, añadió el presidente estadounidense durante la visita de Messi y el Inter Miami a la Casa Blanca por se campeones de la MLS en 2025.