Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis (Especial)

El pasado lunes 2 de enero, un médico forense confirmó que la muerte de Alex Pretti fue homicidio debido a las heridas de bala que, presuntamente, dispararon los agentes de ICE.

Un breve informe de la oficina forense señala que Alex Pretti murió por “múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare y que su caso se trata de un homicidio”.

Alex Pretti, enfermero de 37 años de edad, había acudido a una protesta para detener los operativos migratorios en Minneapolis, cuando fue rodeado e inmovilizado por agentes de ICE.

El de Alex Pretti fue el segundo caso de este tipo, pues hace unas semanas se registró la muerte de Renee Good, que el forense también lo confirmó como homicidio y vinculó la responsabilidad al ICE.