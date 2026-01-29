Dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron suspendidos de sus cargos por su presunta responsabilidad en la muerte de Alex Pretti en Minneapolis.

Los reportes indican que al menos dos agentes del ICE fueron puestos en licencia administrativa por el asesinato del enfermero y se investiga si más elementos participaron en el ataque.

Alex Jeffrey Pretti, enfermero y víctima del tiroteo por parte de agentes del ICE en Minneapolis (Yazmín Betancourt)

ICE suspende a dos agentes por la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Este miércoles 28 de enero se dio a conoce que ICE suspendió a dos agentes por su presunta participación en el asesinato de Alex Pretti, enfermero que acudió a una protesta en Minneapolis.

Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ocho agentes del ICE participaron en el ataque y, al menos dos, habrían disparado sus armas contra Alex Pretti.

Pese a que aún no se ha dado a conocer el tipo de balas disparadas, se sabe que Alex Pretti recibió cerca de 12 disparos a quemarropa durante la mañana del sábado 24 de enero.

El informe inicial señala que los agentes de ICE forcejeaban con Alex Pretti cuando un elemento gritó que tenía un arma, por lo que el resto reaccionó y disparó contra el enfermero.

Reportes señalan que Alex Pretti solo participaba en una protesta contra los operativos de migración que ICE ha realizado en Minneapolis, resultando en muertes y detención de menores.