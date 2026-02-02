Dos agentes de origen latino de la Patrulla Froteriza fueron identificados como los asesinos de Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota en Estados Unidos:

Jesus Ochoa, 43 años

Raymundo Gutiérrez, 35 años

La imagen de Raymundo Gutiérrez se ha difundido ampliamente en redes sociales, situación que ha generado reacciones de todo tipo.

Incluso, algunos han intentado difundir de la misma manera la foto del periodista de ProPublica J. David McSwane que reveló la identidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Revelan identidad de agentes latinos responsables de muerte de Alex Pretti; investigación sigue

Jesus Ochoa trabaja desde 2018 en la Patrulla Fronteriza mientras que Raymundo Gutiérrez desde 2014 como parte de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El primero tiene estudios en Derecho, además de que está separado desde 2021 de su esposa Angélica Ochoa.

Ambos agentes latinos están suspendidos, aunque el presidente Donald Trump prometió una investigación “honesta” para esclarecer los hechos.

Dos muertes de ciudadanos en redadas de Trump en Minneapolis

Alex Pretti, enfermero de veteranos de guerra, de 37 años de edad, fue asesinado el 24 de enero cuando intentó proteger a una mujer que estaba siendo atacada por los agentes.

Su familia se encuentra molesta con los “matones de Trump” debido a que señalan mentiras que han circulado en torno a su hijo, como asegurar que representaba un peligro y que tenía un arma en la mano, situación que negaron.

Previo a su muerte, en el marco de las redadas migratorias en Minneapolis, Minnesota, también se registró el asesinaron de Renee Good el 7 de enero.

Ambos eran parte de la resistencia vecinal que alertaba sobre la presencia de agentes migratorios ordenados por Donald Trump a hacer operativos en esa ciudad.