Donald Trump acaba de prometer que investigará a fondo la muerte de Alex Pretti, un enfermo, de 37 años de edad, abatido por un agente de ICE en Minnesota.

Frente a micrófonos de Fox News y antes de partir a Iowa, Donald Trump, de 79 años de edad, aseguró que se hará una “gran investigación” sobre la muerte del ciudadano en Minnesota a causa de las violentas redadas migratorias.

“Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero verla. Voy a estar al pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta, tengo que verla con mis propios ojos” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

"We're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation — I have to see it myself."

¿Cómo murió Alex Pretti?

Alex Pretti murió por disparos de agentes federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota.

Aunque desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ha asegurado que los agentes de ICE dispararon en defensa propia, un video muestra lo contrario.

De acuerdo con una grabación que circula en redes sociales, Alex Pretti se acercó a los agentes con un celular en la mano derecho, posteriormente fue baleado.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que el hombre portaba un arma semiautomática de 9mm, por lo que se trató de defensa propia.

3 mil agentes de ICE podrían salir de Minnesota este martes

Con la intención de disminuir la tensión que se vive en Minnesota, Donald Trump mandó al zar fronterizo, Tom Homan, para relevar al oficial Greg Bonino y fungir como interlocutor con las autoridades locales.

“Como ya saben, Tom Homan se encuentra ahora en Minnesota. Se está reuniendo con el gobernador y con el alcalde, y me han dicho que todo va muy bien” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Así como se puso en contacto con el alcalde Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para tratar el tema de seguridad, informa Forbes.

Previamente, Jacob Frey, de 44 años de edad, anunció que solicitará que al menos 3 agentes de ICE abandonen Minnesota hoy mismo.

Y es que la muerte de Alex Pretti fue la segunda en este mes de enero tras el deceso de Renee God a manos de federales del ICE.