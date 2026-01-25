Michael y Susan Pretti, padres de Alex Jeffrey Pretti, señalaron que están muy enojados por el asesinato del enfermero a manos de los “matones” de Donald Trump, en referencia los agentes del Servicio de Control de inmigración y Aduana (ICE) y pidieron se difunda la verdad.

“Su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes. Alex claramente no sostiene un arma cuando es atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump. Tiene su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada por encima de su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar…” Michael y Susan Pretti. Padres de Alex Jeffrey Pretti

Padres de Alex Jeffrey Pretti desmienten que tuviera un arma en la mano o representara un peligro para agentes del ICE

Los padres de Alex Jeffrey Pretti se lanzaron contra las “repugnantes mentiras” que el gobierno de Donald Trump y sus “matones asesinos y cobardes de ICE” han dicho respecto a la portación de un arma para justificar el asesinato.

Explicaron que solo quiso proteger a una mujer mientras tenía un teléfono en la mano derecha y la izquierda la tenía levantada por encima de su cabeza.

De esa manera desmintieron que haya tenido un arma en las manops y que haya representado un peligro para los agentes del ICE que lo mataron.

“Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre<b>"</b> Michael y Susan Pretti. Padres de Alex Jeffrey Pretti

Padres de Alex Jeffrey Pretti: “era un alma bondadosa”

Los padres de Alex Jeffrey Pretti dijeron que era un alma bondadosa, preocupado siempre por su familia y amigos.

Contaron que actualmente cuidaba como enfermero a veteranos ingresados a la UCI en Minneapolis.

Varias semanas de redadas del ICE en Minnesota

Los operativos del ICE en Minneapolis llevan varias semanas y han generado temor entre la población que algunos se refieren a la situación como la pandemia de Minnesota debido a que muchos migrantes han decidido quedarse en casa y no ir a sus trabajos debido a las redadas.

En este contexto, ciudadanos del estado de Minnesota han emprendido marchas y organizado para alertar con silbatos de la presencia de agentes del ICE.

Además del asesinato de Alex Jeffrey Pretti, dos semanas antes ocurrió el asesinato de Renee Good, mismos que han incrementado la indignación.