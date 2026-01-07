Jens-Frederik Nielsen es el actual Primer ministro de Groenlandia, territorio que se encuentra en medio de tensiones con Estados Unidos por declaraciones de Donald Trump.

Y es que el presidente de Estados Unidos ha lanzado amenazas de una posible anexión de Groenlandia, por lo que Jens-Frederik Nielsen ha solicitado el apoyo de líderes europeos.

Pero, ¿quién es Jens-Frederik Nielsen? Esto sabemos acerca del Primer ministro de Groenlandia, territorio administrado por el reino de Dinamarca.

¿Quién es Jens-Frederik Nielsen? Primer ministro de Groenlandia

Jens-Frederik Nielsen se desempeña actualmente como Primer ministro de Groenlandia, luego de haber ganado las votaciones a principios de 2025.

Su juventud y experiencia como imagen de su nación ha aportado una renovación a la imagen de Groenlandia, basada en la unidad y respeto.

Actualmente Jens-Frederik Nielsen ha alzado la voz en contra de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazando su amenazas que sugieren busca apropiarse de Groenlandia.

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia (Jens-Frederik Nielsen / FB)

¿Qué edad tiene Jens-Frederik Nielsen?

Jens-Frederik Nielsen nació el 22 de junio de 1991 , por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jens-Frederik Nielsen?

Jens-Frederik Nielsen se encuentra casado con Anika Brandt Sørensen.

¿Qué signo zodiacal es Jens-Frederik Nielsen?

Jens-Frederik Nielsen nació un 22 de junio , por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Jens-Frederik Nielsen?

De acuerdo con la información, el primer ministro Jens-Frederik Nielsen tiene tres hijos menores.

¿Qué estudió Jens-Frederik Nielsen?

Jens-Frederik Nielsen cuenta con la Licenciatura en Ciencias Sociales por la Universidad de Groenlandia.

¿En qué ha trabajado Jens-Frederik Nielsen?

Previo a incursionar en la política, Jens-Frederik Nielsen es conocido por haberse desempeñado como jugador profesional de bádminton.

Incluso esto lo llevó a participar en diversos torneos con los países escandinavos, en donde ganó diversas medallas siendo campeón en la categoría masculina.

Gracias a su desempeño como atleta y defensor de Groenlandia, fue votado como Primer ministro, siendo un importante estandarte para sus connacionales.