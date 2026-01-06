Europa respalda a Dinamarca ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dejando en claro que “Groenlandia pertenece a su gente”.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”. Países de Europa

Palabras desde Europa que llegan en una declaración conjunta sobre Groenlandia, luego de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen fuera respaldada con la firmas de los mandatarios:

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Friedrich Merz, canciller de Alemania

Giorgia Meloni, primer ministro de Italia

Donald Tusk, primer ministro de Polonia

Pedro Sánchez, presidente de España

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido

“Groenlandia pertenece a su gente”: Europa respalda a Dinamarca (@Statsministeriet)

Europa y Dinamarca incluyen a la OTAN para defender a Groenlandia

Ante el respaldo de Europa para defender a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, también han incluido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

“La OTAN ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos. Nosotros y muchos otros aliados hemos incrementado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad del Ártico y disuadir a los adversarios”. Países de Europa

Declaraciones de Europa y Dinamarca en las que advierten que la seguridad de Groenlandia es “una prioridad clave” para la seguridad internacional y transatlántica.

Con ello, Europa y Dinamarca precisan que la seguridad sobre Groenlandia debe ser colectiva con aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos bajo los términos con los que se han encaminado las naciones desde 1951.