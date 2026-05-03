Marco Rubio viajará en breve al Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, siendo una manera de mediar entre el pontífice y Donald Trump, luego del encuentro verbal entre estos dos.

De acuerdo con la información revelada, Marco Rubio estará con el Papa León XIV el próximo jueves 7 de mayo, siendo esta la segunda ocasión en que el Secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con el representante de la iglesia.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (SAUL LOEB / AFP / AFP)

Marco Rubio se reunirá con el Papa León XIV un mes después de sus críticas a Donald Trump

Si bien en Estados Unidos lo han tomado como una visita Estado tradicional, medios italianos señalan que la llegada de Marco Rubio al Vaticano es para mejorar la relación luego de los señalamientos entre el Papa León XIV y Donald Trump.

Se sabe que el Papa León XIV es uno de los críticos más vocales de Donald Trump, algo que se acrecentó en abril de 2026 cuando se manifestó en contra de los ataques de Estados Unidos a Irán.

Algo que el mandatario estadounidense no se tomó bien, llamando “débil” al pontífice y que no sabía nada de política exterior.

El representante de la iglesia señaló que no tenía intención de seguir el juego de Trump, que su deber está con la religión y sus fieles, afirmando que no le teme al gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, Giorgina Meloni, la primera ministra de Italia, señaló que era inaceptable el ataque de Trump al Papa, a lo que el presidente de Estados Unidos respondió en contra de ella, manchando las relaciones con el país europeo.

Papa León XIV. (Andrew Medichini/AP / AP)

Marco Rubio se reunirá con diversos representantes además del Papa León XIV

La visita de Marco Rubio va más allá de congraciarse con el Papa León XIV, más bien busca enfriar las cosas con todos los representantes políticos de Italia.

Pues además del Papa León XIV, Marco Rubio se reunirá con el cardenal Pietro Parolin y Antonio Tajani, del gobierno italiano, así como con Guido Crosetto, ministro de Defensa.

Serán reuniones cortas, pues se espera que el Secretario de Estados regrese a su país en el fin de semana del 9 y 10 de mayo, limitando su visita a un par de días.