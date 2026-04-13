Donald Trump no ofrecerá una disculpa al Papa León XIV, pues asegura que él solo responde a los dichos del pontífice sobre la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos sostiene que Irán quería ser una nación nuclear y con la guerra lo detuvo, pero no ve que el Papa León XIV tenga la misma convicción.

Donald Trump no se disculpará con el Papa León XIV

En un encuentro con la prensa desde La Casa Blanca, Donald Trump fue cuestionado sobre la dura forma en que respondió al Papa León XIV, quien nuevamente pidió la detención de la guerra contra Irán.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos dejó claro que no se disculpará con el pontífice, argumentando que él solo respondió a comentarios públicos de Robert Francis Prevost.

“Solo esto respondiendo al Papa León. No hay nada por lo que disculparse, está equivocado (...) dijo cosas que están mal”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Papa León XIV (Vatican Media / EFE)

Donald Trump rechaza postura del Papa León XIV sobre Irán

El presidente de Estados Unidos rechazó pedirle una disculpa al Papa León XIV y aclaró que no comparte la postura del pontífice sobre la guerra contra Irán.

Donald Trump nuevamente señaló que Irán se estaba preparando para ser “una nación nuclear” lo que llevaría a la muerte a millones, situación que no ha sucedido con la guerra.

Asimismo, aseguró que el Papa León XIV “es muy débil” cuando se trata de delincuencia y otros temas, “no se puede tener a un Irán nuclear”.