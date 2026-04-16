Donald Trump respondió directamente a la supuesta postura del papa León XIV sobre el programa nuclear de Irán.

En declaraciones recientes, Trump insistió en que Irán nunca podrá desarrollar armas atómicas y aclaró que no busca confrontación personal con el pontífice, a quien dijo respetar.

Sin embargo, justificó su desacuerdo recordando la represión en Irán y reafirmando que actuará “por lo correcto” en defensa de la seguridad global.

El choque público de Donald Trump con papa León XIV marca un momento inédito en las relaciones Washington-El Vaticano.

“Es muy simple. No tengo nada en contra del Papa” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Hermano del Papa es “MAGA”, asegura Trump; le pide pensar en los muertos en Irán

En una entrevista a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el mandatario defendió su posición firme frente al Papa León XIV tras el conflicto tras relacionado con las últimas declaraciones de ambos:

“El Papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asimismo, Trump aclaró que no busca confrontación personal con el Papa León XIV, incluso mencionando que su hermano es “MAGA all the way”.

Sin embargo, Trump justificó su desacuerdo con el pontífice recordando la represión en Irán:

“Si el Papa mirara a los 42 mil manifestantes desarmados que fueron asesinados en los últimos dos o tres meses… tengo derecho a discrepar”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La declaración de Trump ocurre en medio de tensiones entre Washington y el Vaticano por la guerra en Irán.

Mientras el Papa León XIV ha llamado a la paz y criticado acciones militares, el presidente Donald Trump enfatiza la amenaza nuclear iraní y la violencia interna del régimen de los ayatolás.

El choque público entre Trump y León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, marca un momento inédito en las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano, lo cual ha destacando las diferencias profundas en materia de seguridad internacional y derechos humanos.

Donald Trump concluyó su respuesta reafirmando que actuará “por lo correcto” en defensa de la seguridad global, independientemente de las opiniones del pontífice.