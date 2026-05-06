Te contamos sobre el mensaje del Papa León XIV que apunta directamente a Donald Trump y sus recientes críticas.

El Papa León XIV respondió este martes 5 de mayo a los señalamientos que ha hecho el presidente de Estados Unidos sobre su postura ante la guerra de Irán.

Papa León XIV manda mensaje que apunta directamente a Trump

Durante un encuentro con periodistas en su residencia de Castel Gandolfo, en Roma, el Papa León XIV mandó un mensaje contra Trump.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia ha hablado desde hace años contra todas las armas nucleares, así que no hay ningún duda. Espero simplemente ser escuchado por el valor de las palabras de Dios.” Papa León XIV

Papa León XIV. (EFE)

Las palabras del Papa León XIV llegan luego de que Donald Trump acusara al sumo pontífice de poner en peligro “a muchos católicos” por su oposición a la guerra contra Irán.

Además, ocurren en un contexto donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitará del 6 al 8 de mayo de 2026 Italia y el Vaticano, reunión de la que se espera un “buen diálogo”, según afirmó el Papa León XIV.

En una entrevista, Donald Trump afirmó que “el Papa refiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear“.

No obstante, el Papa León XIV ha revirado esos señalamientos, destacando la misión que tiene la Iglesia Católica que él encabeza.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el uso de la fuerza en legítima defensa, el Papa León XIV ha expresado las dificultades de hablar de “guerra justa” en la actualidad.

“Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear.” Papa León XIV

Con el más reciente mensaje del Papa León XIV continúa el cruce de declaraciones contra Donald Trump.

Anteriormente, Trump calificó al jerarca de “débil contra el crimen” y ser alguien “terrible en política exterior” .

No obstante, el Papa León XIV indicó que su obligación moral era pedir la paz y defender los derechos de todas las personas como líder de la Iglesia Católica.