La Organización de las Naciones Unidas (ONU) suspendió temporalmente el plan de evacuación y tránsito de barcos en el estrecho de Ormuz, luego de un presunto ataque de Irán contra un buque mercante.

De acuerdo con la información, Irán habría atacado al carguero Ever Lovely, con bandera de Singapur, cerca de las costas de Omán, ocasionando que la ONU suspendiera el rescate y tránsito de barcos.

ONU suspende evacuación de barcos en el estrecho de Ormuz ante presunto ataque de Irán

Tras el reporte de un presunto ataque de Irán, la ONU suspendió su programa que facilita la evacuación de marineros y barcos que permanecen varados por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

ONU suspende evacuación de barcos en el estrecho de Ormuz ante presunto ataque de Irán (Ali Haider / EFE)

Reportes indican que el ataque había sido contra un barco de Singapur que navegaba cerca de las costas de Omán, por lo que la ONU detuvo el tránsito de barco temporalmente para revisar la seguridad.

Hasta el momento, ni Irán ni Estados Unidos se han pronunciado sobre este ataque, pero ha reavivado la preocupación de los mercados internacionales, ante el difícil tránsito en el estrecho de Ormuz.

Con anterioridad, el gobierno de Irán ya había advertido que los barcos podrían circular por Ormuz solo a través de las rutas designadas, pues, de lo contrario, atacaría a las embarcaciones.

El reciente incidente contradice las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que, al firmar el acuerdo y las negociaciones con Irán, se permitiría el libre tránsito del estrecho de Ormuz.