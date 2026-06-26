Aviones del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bombardearon este viernes 26 de junio instalaciones militares en Irán.

De acuerdo con el CENTCOM, esta acción responde a un ataque previo del régimen de Teherán contra un buque de carga en el estratégico estrecho de Ormuz, lo que Washington considera una violación del alto el fuego vigente.

Y es que previamente, Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía.

Estados Unidos bombardea instalación militar de Irán

Aeronaves de Estados Unidos atacaron objetivos específicos incluyendo almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares.

Instalaciones que fueron utilizadas por la Guardia Revolucionaria iraní para desestabilizar el tráfico marítimo en la región

Agresión que CENTCOM, mediante un comunicado, justifica y asegura es una represalia al ataque de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, de Singapur, que transitaba cerca de la costa de Omán.

Donald Trump acusó a Irán de haber cometido una violación insensata del alto el fuego (Yzmín Betancourt/ sdpnoticias)

Horas antes del bombardeo a Irán, Donald Trump acusó a Irán de haber cometido una violación insensata del alto el fuego por lanzar cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho.

¿Se acabó la tregua entre Estados Unidos e Irán?

Este es el primer ataque registrado en la zona en ocho días, y también el primero desde que Washington y Teherán suscribieran un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico por Ormuz.

En dicho acuerdo, Irán se había comprometido a garantizar el paso seguro de buques comerciales a cambio del levantamiento de bloqueos y la suspensión temporal de sanciones petroleras por parte de Washington.

En camino de negociar un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní, la relación entre ambos países vuelve a tensarse. La tregua sufre una fractura.

El presidente de Estados Unidos se niega a dar detalles sobre futuras acciones militares, limitándose a declarar ante la prensa: “Ya lo verán”.

Por su parte, el CENTCOM aseguró que las fuerzas estadounidense continuarán brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de las embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho.

Por lo que el ejército se mantendrá presente y vigilante para garantizar que el acuerdo con Irán se cumpla, se obedezca y esté en pleno vigor y efecto.