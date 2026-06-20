Irán ha ordenado este sábado 20 de junio a sus Fuerzas Armadas cerrar el Estrecho de Ormuz, tras acusar a Israel y Estados Unidos de incumplir acuerdos preliminares para poner fin a la guerra de Medio Oriente.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”. Irán

Medida tomada por Irán, tras atribuir los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano, lo que suponen como incumplimiento de Estados Unidos al memorando de entendimiento que se acordó.

Acuerdo que ocurrió hace casi una semana de que Irán y Estados Unidos alcanzarán provisional poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Irán no sólo cerrará el Estrecho de Ormuz, advierte más acciones

Ante su primera medida con el cierre del Estrecho de Ormuz, Irán advirtió más acciones luego de que Israel y Estados Unidos incumplieran los acuerdos previstos.

Medidas de acciones que adoptarán y con las cuales apuntó Israel buscará obligar al “enemigo” - Israel y Estados Unidos- a cumplir con sus obligaciones en el acuerdo para el fin de la guerra de Medio Oriente.

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”. Irán

Irán acusa de “despiadada matanza” en el Líbano

Irán también acusó de una “despiadada matanza” en el Líbano, tras el cierre del Estrecho de Ormuz como medida a la falta de respeto en el acuerdo.

Así como Irán señaló de un desplazamiento de cientos de miles de personas en territorio libanés, tras los ataque de Israel.

Además, Irán criticó que las fuerzas israelíes permanezcan en zonas del sur del país, al considerar que no se ha concretado la retirada de territorios, tras el acuerdo alcanzado junto con Estados Unidos.