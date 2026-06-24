Donald Trump se muestra muy confiado con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, al grado que menciona que el gobierno de ese país “se está portando muy bien”.

No solo eso, en las propias palabras de Donald Trump, todo fluye bien en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, porque están aceptando todo lo que quiere.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (KEN CEDENO / AFP)

Irán tiene que hacer todo lo que pida Estados Unidos según Donald Trump

Las declaraciones de Donald Trump se dan luego de una cena con los senadores de Estados Unidos, donde también señaló que Irán debe de aceptar todo lo que propongan.

A Irán no le queda otra opción, pues de lo contrario Donald Trump ordenará al ejercito de Estados Unidos una nueva serie de bombardeos; como los que sucedieron en la primera mitad de 2026.

Además aseguró que no se está cobrando peaje en el estrecho de Ormuz, a diferencia de lo que se había reportado a mediados de junio, donde Irán tenía interés de cobrar una cuota a todos los buques que transitarán por la zona.

El presidente de Estados Unidos señaló en Truth Social que no han entregado dinero al país de Medio Oriente, no ha peaje en el estrecho, pues de lo contrario las negociaciones de paz serían canceladas de inmediato.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Senadores de Estados Unidos le solicitaron a Donald Trump terminar con la guerra en Irán

La reunión de Donald Trump con los senadores se da luego que los representantes estadounidenses se pronunciaran, en su mayoría, en contra de la guerra que mantiene actualmente Estados Unidos con Irán.

Incluso gran parte del bloque republicano, el partido que Donald Trump representa, se posicionó en contra de la guerra de Estados Unidos e Irán; en algo que no se había visto desde que se inició el conflicto.

Lo cual genera una mayor presión al gobierno estadounidense para arreglar la escalada bélica que iniciara en febrero de este 2026.

Hay que señalar que el acuerdo de paz ha sido un estira y afloja constante, con Donald Trump amenazando constantemente con retirarse, mientras Irán señala que Estados Unidos no cumple lo que promete.