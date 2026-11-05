Galilea Montijo prefirió evitar cualquier comentario sobre los escándalos legales que involucran a su amiga Inés Gómez Mont, luego de que fue detenida por autoridades migratorias en Estados Unidos.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Galilea Montijo argumentó que prefiere proteger a los menores afectados, a los cuales quiere mucho, y mantenerse al margen de dichos asuntos.

“Ya saben muchachos que yo no opino del tema por muchísimas cuestiones porque hay unos niños de por medio que yo adoro. Y no puedo decir nada. Porque si digo, malo. Sino digo, malo. Lo sacan de contexto” Galilea Montijo

Galilea Montijo reiteró que no puede platicar del tema de Inés Gómez Mont y los delitos de los que se le acusa, porque en realidad no sabe nada y tiene mucha fe en Dios.

Galilea Montijo prefiere no hablar de Inés Gómez Mont para proteger a sus hijos, a quienes adora

Galilea Montijo ofreció declaraciones a los medios tras la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, sin embargo mantuvo una postura de prudencia respecto al proceso legal que enfrenta.

Explicó que prefiere no opinar sobre el caso debido a que hay menores de edad involucrados a quienes adora.

Galilea Montijo expresó que teme que sus comentarios sobre Inés Gómez Mont sean malinterpretados: “si digo, malo; si no digo, malo”.

Declaró en múltiples ocasiones no tener detalles sobre la investigación, las órdenes de aprehensión ni cuestiones políticas asociadas al caso de Inés Gómez Mont.

“No puedo platicar del tema porque no sé nada... no sé nada de política” Galilea Montijo

Galilea Montijo reiteró que tiene fe en Dios y sabe que el es sabio por lo que confía que pronto se podrá resolver su situación.

“Dios es sabio y yo tengo mucha fe siempre en Dios” Galilea Montijo

Durante su entrevista, Galilea Montijo le restó importancia al resurgimiento en redes sociales de un video suyo de 2021 donde aparecía defendiéndose entre lágrimas, señalando que “ese video fue hace 800 años”.

Tras detención de Inés Gómez Mont, Galilea Montijo se ha mantenido al margen argumentando que no sabe del tema

La historia de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont comenzó en 2008 a raíz de un enfrentamiento público en televisión nacional, cuando Inés salió en defensa de Pedro Sola y llamó “teibolera” a Galilea.

Sin embargo, meses después Inés buscó a Galilea para disculparse; la tapatía aceptó sus disculpas y así dio inicio su amistad.

Con el paso del tiempo se convirtieron en mejores amigas y comadres. Mantuvieron una relación muy estrecha en la que solían compartir momentos públicos.

A raíz de las acusaciones de delincuencia organizada y defraudación fiscal contra Inés, así como su posterior arresto en Estados Unidos, Galilea fijó una postura de prudencia pública.

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo (@galileamontijo/Instagram)

Ha evitado opinar sobre el proceso legal o cuestiones políticas, argumentando que no conoce del tema y que prefiere no hablar.

Pese a aclarar que no ha tenido comunicación reciente con Inés tras su detención, Montijo ha manifestado que su cariño por ella sigue intacto.