Donald Trump anunció que emitirá una orden ejecutiva para restablecer el pago de los empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) tras el cierre parcial.

“Pronto firmaré una orden para pagar a TODOS los increíbles empleados del Departamento de Seguridad Nacional” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Este bloqueo ha generado severas afectaciones operativas, especialmente en la seguridad de los aeropuertos, incrementando la presión sobre los legisladores para resolver la crisis.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

Donald Trump anunció orden ejecutiva para pagar a los empleados del DHS por cierre parcial

El cierre parcial del DHS se ha convertido en el más extenso de la historia de Estados Unidos tras iniciar el 14 de febrero.

Ante el estancamiento legislativo en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump anunció que emitirá una orden ejecutiva para pagar a todos los empleados del DHS que se han quedado sin sueldo.

“La ayuda está en camino para nuestros valientes y patriotas servidores públicos que han seguido trabajando arduamente y cumpliendo con su deber para proteger y defender a nuestro país” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Agradeció a los empleados del DHS por continuar trabajando y protegiendo al país, pese a que sus familias han sufrido.

En su publicación en Truth Social, Donald Trump no especificó de dónde provendría el dinero ni cuánto tiempo podría la administración pagar a las decenas de miles de empleados.

Sin embargo, culpó a los demócratas por el estancamiento y agradeció a los líderes republicanos por su trabajo para intentar poner fin al enfrentamiento.

Es probable que la interrupción de fondos del DHS se extienda hasta la próxima semana.

Esto luego de que la Cámara de Representantes contempla aprobar un plan del Senado que previamente había rechazado para financiar la mayor parte de la agencia, pero no sus operaciones de control migratorio.

Donald Trump usó medida similar para pagar a los empleados del TSA

Donald Trump usó una medida similar la semana pasada, cuando firmó una orden para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que habían estado trabajando sin recibir sueldo.

Esto ocurrió después de que las filas de control de seguridad en los aeropuertos se hicieran cada vez más largas, debido a que numerosos trabajadores se ausentaron del trabajo.

Se espera que la orden de Donald Trump se aplique a otros empleados no pertenecientes a las fuerzas del orden en el departamento, incluidos:

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) La Guardia Costera La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)

El conflicto principal radica en la negativa de los demócratas a financiar políticas migratorias específicas, lo que ha llevado a los republicanos a proponer un plan de presupuesto en dos etapas.

Los demócratas se negaron a aprobar el presupuesto para la agencia de inmigración como una forma de expresar su rechazo a las políticas de inmigración de la administración de Donald Trump.

Este bloqueo ha generado severas afectaciones operativas, especialmente en los aeropuertos de Estados Unidos, con retrasos en los vuelos y largas filas por la ausencia de muchos agentes de seguridad.