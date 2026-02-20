El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió la comisión de violaciones judiciales en más de 500 casos de inmigración.

De acuerdo con la información, esos casos habrían ocurrido solo de diciembre 2025 a febrero 2026, en materia de las deportaciones masivas que ordenó el presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que violó órdenes judiciales que fueron entregadas por parte de jueces federales del estado de Nueva Jersey.

Puntualmente, se trata de al menos 547 casos de inmigración que están relacionados a órdenes de deportación durante las últimas 10 semanas.

Según reconoció el propio fiscal general adjunto, Jordan Fox, entre las fallas se encuentran:

Seis incumplimientos para responder a un ordenamiento judicial

Retrasos en audiencias de fianza en al menos 12 casos de migrantes detenidos por ICE

Traslado de 17 migrantes de Nueva Jersey a otra entidad pese a documento que evitaba dicha acción

Liberaciones tardías de detenidos

Al menos 10 casos donde no se presentaron pruebas requeridas por un Tribunal

La deportación accidental de un migrante a Perú

Jordan Fox lamentó lo sucedido y aseguró que las violaciones en los casos de migración fueron totalmente “involuntarias”.

Ante ello, el juez Michael Farbiarz de Nueva Jersey calificó de “preocupante” lo sucedido, toda vez que las detenciones de migrantes en todo el país no se han detenido.

Reiteró al Departamento de Justicia que órdenes judiciales jamás se deben incumplir, por lo que los instó a cumplir con lo que estipulan las leyes.