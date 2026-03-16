La crisis en los aeropuertos de Estados Unidos podría agravarse aún más debido a renuncias de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en la administración de Donald Trump.

Ello ocurre en el marco del cierre parcial del gobierno que ya lleva un mes y debido a que no han recibido su salario completo.

Además de las renuncias registradas, las cuales posiblemente seguirán, se han incrementado los permisos no programados, lo que incrementa la ausencia de personal.

Sin paso rápido en Estados Unidos: suspenden TSA PreCheck y Global Entry (Yazmín Betancourt)

Renuncias de agentes de TSA en Estados Unidos suman 300 y contando

Las renuncias de agentes de la TSA ya ascienden a 300, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En este contexto, se prevé que la crisis en aeropuertos de Estados Unidos se agrave debido a que los trabajadores no recibieron su primer cheque de pago desde que comenzó el cierre parcial a mitad de febrero.

Varios directores de aerolíneas enviaron una carta al Congreso a fin de que restablezcan la financiación al Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que los empleados reciban su salario:

American Airlines

Delta Airlines

Southwest

JetBlue

Aviónes de American Airlines (Cortesía)

Crisis en TSA Estados Unidos: aeropuertos con largas filas, vuelos cancelados y más

El caos en los aeropuertos de Estados Unidos se ha visto con largas filas y ausencia de personal en puntos de control.

Las largas filas no solo generan esperas de horas para pasar los filtros, sino que se mantengan al exterior de los aeropuertos sin importar el clima.

Todo ello a su vez ha provocado miles de vuelos cancelados o con retrasos.

Algunos de los aeropuertos más afectados son: