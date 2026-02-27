Elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvieron a protagonizar una polémica, luego de que fuesen señalados por arrestar a una estudiante de la Universidad de Columbia el 26 de febrero de 2026.

“Agentes federales del ICE hicieron declaraciones falsas para poder entrar en el edificio con el fin de buscar a una ‘persona desaparecida’” Claire Shipman, presidenta de la Universidad de Columbia

Sobre el hecho, la presidenta interina de la universidad, Claire Shipman, indicó en un comunicado que agentes del ICE hicieron declaraciones falsas para poder ingresar al departamento de la estudiante internacional y detenerla.

De acuerdo con reportes de The New York Times, la estudiante fue identificada como Ellie Aghayeva —originaria de Azerbaiyán — quien cursa el último año del grado de neurociencia y ciencias políticas.

Ellie Aghayeva, (Redes Sociales )

Liberan a Ellie Aghayeva, estudiante que fue detenida por el ICE en la Universidad de Columbia

Ellie Aghayeva fue liberada horas después de haber sido detenida la mañana del jueves por elementos del ICE en la Universidad de Columbia: “Estoy bien y a salvo (…) necesito un poco de tiempo para procesarlo todo”, confirmó en redes.

La liberación ocurrió después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, instara al presidente Donald Trump a tener una reunión para dejar en libertad a la estudiante.

Según el alcalde, durante una llamada telefónica el presidente Trump le garantizó que Ellie Aghayeva sería “liberada de manera inminente” tras ser detenida por el ICE.

Polémica en la Universidad de Columbia por arresto de ICE contra estudiante

ICE responde por detención de Ellie Aghayeva

En medio de las críticas, el ICE compartió un comunicado en el que señaló que la visa de Ellie Aghayeva fue cancelada en 2016, durante el gobierno de Barack Obama, por no asistir a clases.

Según explicó, la visa no tenía apelaciones o solicitudes pendientes ante la autoridad migratoria, por lo que detenida para revisar su situación.