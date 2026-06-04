ICE reportó la detención de Enrique Martínez Chávez, exmilitar que estaría vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
De acuerdo con lo dado a conocer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Enrique Martínez Chávez fue detenido el miércoles 3 de junio.
Apunta que fue detenido en Hawthorne, California, Estados Unidos, sin dar a conocer más detalles. Permanecerá bajo custodia de ICE hasta ser repatriado.
Caso Ayotzinapa: ICE detiene a Enrique Martínez Chávez, exmilitar vinculado a desaparición de los 43
Las redes sociales de ICE Los Angeles confirmaron la detención de Enrique Martínez Chávez, de 32 años, buscado en México por estar vinculado al caso Ayotzinapa mientras era militar.
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