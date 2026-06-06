La Fiscalía General de la República (FGR) informó que está evaluando la extradición del exmilitar detenido por el Servicio de Control de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) ligado al caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la información, se trata del exmilitar Enrique Martínez Chávez, detenido el pasado 3 junio de 2026 en Hawthorne, California, y que tiene una orden de aprehensión vigente en México.

FGR analiza extradición de Enrique Martínez, exmilitar detenido por el ICE ligado al caso Ayotzinapa

Este viernes 5 de junio, la FGR hizo de conocimiento público que ya se realizan las acciones correspondientes para la extradición de Enrique Martínez, buscado en México por el caso Ayotzinapa.

FGR evalúa extradición de exmilitar detenido por el ICE ligado al caso Ayotzinapa (Captura de pantalla)

A través de un comunicado, la FGR confirmó que mantiene coordinación con las autoridades de Estados Unidos luego de su captura, que sucedió por no haber podido acreditar su estancia legal en ese país.

La FGR señaló que el exmilitar cuenta con una aprehensión vigente en México por su posible participación en el delito de desaparición forzada; específicamente, por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Según el reporte, la FGR continúa con la indagatoria, para determinar la probable participación de Enrique Martínez en la desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014.

ICE detiene a Enrique Martínez Chávez, exmilitar vinculado al caso Ayotzinapa (Michelle Rojas)

Enrique Martínez Chávez formó parte del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, unidad militar que ha sido objeto de investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Actualmente, se revisan las vías jurídicas disponibles para que el exmilitar sea entregado a las autoridades mexicanas y pueda enfrentar el proceso penal correspondiente.