La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la persona detenida por el ICE y relacionada con el caso Ayotzinapa no es la que el gobierno federal solicitó en extradición.

Ante la detención de Enrique Martínez, Claudia Sheinbaum señaló que se trata de “una personas que tiene orden de aprehensión” que fue capturada en una redada.

Asimismo, aclaró que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe la relevancia de esta detención, así como la información relevante del caso Ayotzinapa.

Enrique Martínez, detenido por ICE, no forma parte de las solicitudes de extradición por caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Enrique Martínez, detenido durante una redada de ICE no forma parte de las 2 solicitudes de extradición que su gobierno realizó a Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum recordó que entre las solicitudes se encuentra José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla, quien se encuentra en Estados Unidos desde abril de 2015 bajo asilo.

“No, estamos pidiendo de otras dos personas. Uno de ellos es el que era el juez de Barandilla que llegó a Estado Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, estamos pidiendo que regrese a México” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aclaró que será la FGR quien comparta la información sobre la detención de Enrique Martínez y su relevancia en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, aclaró que su detención no fue dirigida sino parte de una redada y, al conocer de la dicha en su contra por el caso de la desaparición de los normalistas, la captura fue informada al gobierno mexicano.

“Es una persona que tiene una orden de aprehensión. En realidad, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos y ahí se encuentra esta persona y se encuentra la ficha que está relacionada con la orden de aprehensión que tiene México” Claudia Sheinbaum

El segundo implicado en el caso Ayotzinapa por el que se tiene una solicitud de extradición es Abraham Eslava Arvizu, quien era el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).