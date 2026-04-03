La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud de la presidencia de la República para que se revisen los amparos que se han presentado por el caso Ayotzinapa.

La propuesta busca que la SCJN analice los recursos extraordinarios presentados contra la sentencia que benefició a tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, ligados a la desaparición de los 43 normalistas.

Protesta por caso Ayotzinapa (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Hugo Aguilar admite solicitud para atraer caso Ayotzinapa a la SCJN

En la solicitud presidencial, se busca que la SCJN determine si la creación de un mecanismo extraordinario de investigación vulnera principios constitucionales como:

Relatividad de las sentencias de amparo

División de poderes

Al respecto, el ministro presidente Hugo Aguilar admitió la solicitud y ordenó suspender el estudio de los recursos de revisión que estaban en manos del Primer Tribunal Colegiado.

Con esto, queda suspendida la sentencia del 4 de mayo de 2017 del extinto Tercer Tribunal Unitario, mediante la cual se amparó a Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva.

El mismo órgano amparó a dos personas más y ordenó dejar sin efecto los autos de formal prisión dictados en su contra por el delito de delincuencia organizada y reponer el procedimiento.

Aguilar Ortiz también recordó que la sentencia original ordenaba crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, luego de que se identificaran indicios de que confesiones sobre el caso Ayotzinapa habían sido obtenidas mediante tortura.