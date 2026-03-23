Restos óseos fueron hallados en la funeraria “El Ángel” de Iguala, Guerrero, relacionados con el caso Ayotzinapa.

Este hallazgo se realizó durante un recorrido realizado por los padres el pasado 20 de marzo, en compañía de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia.

De acuerdo con dicha comisión, así como con la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa, esta funeraria de iguala presentó anomalías y probables vínculos irregulares con el servicio Médico Forense (Semefo) del municipio.

Localizan restos óseos de 2014 en funeraria de Iguala posiblemente relacionada al caso Ayotzinapa

Durante el recorrido realizado en la funeraria de Iguala, peritos encontraron una bolsa con restos óseos que estaba etiquetada con el año 2014.

Ante la posibilidad de que esté relacionado con los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, los padres exigieron la realización de análisis genéticos.

Sin embargo, ante la permanencia de estos restos óseos sin análisis por más de una década, así como las irregularidades en la investigación, pidieron que los estudios sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Cabe recordar que esta funeraria fue asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 como parte de las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Además de la bolsa con restos óseos etiquetada con el año 2014, en la funeraria se localizaron:

cuerpos sin identificar y sin ser entregados

ropa

3 hornos crematorios, uno de ellos sin registro

Además, en el recorrido se encontraron indicios de quemas recientes, así como una prótesis y varios objetos personales.

Caso Ayotzinapa: Padres reclaman rezago en las investigaciones

Por otra parte, los padres de los normalistas de Ayotzinapa reclamaron el rezago que las autoridades mantienen sobre las diferentes líneas de investigación del caso.

Asimismo, reclamaron que no se ha avanzado en la entrega de documentos militares que ya fue ordenada por un juez.

“Tenemos experiencia de los engaños del gobierno, y por eso las autoridades tienen que explicar cómo permaneció la bolsa de restos durante más de 11 años y cómo fue que la encontraron” Madre de un normalista desaparecido

Otro de los familiares de los normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa señaló que si búsqueda siempre fue para localizarlos con vida.

Sin embargo, con el reciente hallazgo en la funeraria resaltó que, en todo caso, no aceptarán restos fragmentados de sus hijos, sino “el cuerpo completo”.