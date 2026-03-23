La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que fue el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), quien desechó las investigaciones de la funeraria en el caso Ayotzinapa.

“Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI pero la desecharon, dijeron que no había más que investigar ahí” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera, la presidenta destacó que ya se está investigando la funeraria como parte de las nuevas investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero.

Esto luego de que se encontraran restos óseos en una bolsa etiquetada con el año 2014 en la funeraria “El Ángel”.

Sheinbaum señala investigación a funeraria en Iguala pese a descarte del GIEI

Claudia Sheinbaum señaló que, tras el hallazgo de restos óseos dentro de una funeraria en Iguala relacionada con el caso Ayotzinapa, ya se realiza una investigación sobre el predio asegurado en 2025.

La presidenta señaló que esto obedece a las nuevas líneas de investigación tras el cambio de fiscal en el caso y resaltó que fue el GIEI quien señaló que “no había más que investigar ahí”.

“Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema...las nuevas investigaciones en efecto... llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, señaló que derivado de las nuevas líneas de investigación realizadas con el nuevo fiscal, se detuvo a los dueños de la funeraria.

Con ello, se está realizando una “investigación muy profunda” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum destaca nuevas indagatorias en caso Ayotzinapa investigación de llamadas

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, con el cambio de fiscal a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa, se han iniciado nuevas indagatorias que han llevado a detenciones.

En este sentido, destacó que se ha solicitado a la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México el apoyo de expertos internacionales, incluidos algunos de los que participaron en el GIEI.

“En esta perspectiva es que nosotros planteamos al Alto Comisionado Naciones Unidas que pudiera apoyar con expertos internacionales los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén ellos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Destacó que con el nuevo fiscal, se abrieron nuevas líneas de investigación, así como el uso de herramientas y métodos de investigación que no habían sido utilizados, como el análisis de llamadas del día de la desaparición y días posteriores.

Si bien la presidenta no quiso dar más detalles para no entorpecer la investigación, señaló que el análisis de dichas llamadas derivó en detenciones, así como la ubicación de nuevos sitios de búsqueda, como fue el caso de la funeraria de Iguala.